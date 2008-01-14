На инаугурацию Саакашвили прибудут делегации из 40 стран

На инаугурацию Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ прибудут делегации из около 40 стран

Как сообщают в Госканцелярии Президента Грузии, программа инаугурации находится в стадии уточнения. Уже известно, что на инаугурацию прибудут делегации около 40 стран, в том числе президенты и главы правительств Турции, Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Туркменистана и Казахстана, передает агентство «Новости Грузия».

Инаугурация М.СААКАШВИЛИ состоится ориентировочно 20 января.

Также в избирательном штабе победителя выборов сообщили, что Президент США Джордж БУШ связался по телефону с М.СААКАШВИЛИ во время своего восточного турне. В телефонном разговоре Дж.БУШ назвал «впечатляющими» выборы 5 января и заявил, что он восторгается демократическими процессами, которые проявились в отставке М.СААКАШВИЛИ с поста Президента Грузии и назначении досрочных президентских выборов.

Дж.БУШ пообещал, что на инаугурации Президента Грузии будет присутствовать представитель его администрации.

Как сообщал УНИАН, 9 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился о создании делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии. Согласно распоряжению, делегацию возглавит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Ей поручено сформировать персональный состав делегации.

13 января ЦИК Грузии утвердил окончательные итоги президентских выборов 5 января. В соответствии с результатами выборов, победу одержал М.СААКАШВИЛИ, набравший 53,47% голосов избирателей.