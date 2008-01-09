Китай разработал план вторжения в Северную Корею

Вооруженные силы Китая разработали план вторжения в Северную Корею и взятия под контроль ее ядерного арсенала в случае, если ситуация в стране будет дестабилизирована, сообщаетcя в докладе экспертов американского Института мира и Центра стратегических и международных исследований, посетивших Китай летом прошлого года.

По мнению экспертов, разговаривавших с высокопоставленными представителями народно-освободительной армии Китая (НОАК), в случае необходимости Китай попытается получить мандат ООН на проведение операции, однако, если международное сообщество не отреагирует достаточно быстро, НОАК готова провести операцию, не дожидаясь международного одобрения.

Помимо взятия под контроль северокорейского ядерного арсенала, китайская армия должна будет осуществлять миротворческие операции и оказывать гуманитарную помощь, с тем чтобы предотвратить возникновение потока беженцев через почти 1400-километровую границу Китая и КНДР.

Ядерный арсенал КНДР в настоящее время насчитывает, по мнению специалистов, около 10 зарядов. Напомним, что в октябре 2006 года в стране было произведено первое испытание ядерного боеприпаса. В прошлом году КНДР согласилась закрыть свою ядерную программу в обмен на поставки энергоносителей и продовольствия.

Лента.ру