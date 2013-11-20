Главное за день: обзор топ-новостей

Сирийское химоружие могут уничтожить в море

Сирийский химический арсенал предложили уничтожить на корабле или расположенной в море буровой установке.

Обама просит сенат подождать с новыми санкциями против Ирана

Барак Обама призвал сенаторов воздержаться от предложений ввести новые санкции против Ирана, чтобы дать время мировым державам согласовать соглашение по иранской ядерной программе.

СМИ: Пилот разбившегося в Казани Boeing сам отправил самолет в пике

Пилот, как следует из опубликованной расшифровки показаний бортового самописца, отключив автопилот, сам отправил самолет в пике

Также сегодня специалисты обнаружили кассету речевого самописца упавшего в Казани Boeing, которая ранее считалась утерянной.

20 тысячам украинцев запрещен въезд в Россию

Около 20 тысячам граждан Украины запрещен въезд на территорию России сроком от трех лет за нарушения российского законодательства.

Шансы Украины на подписание Соглашения с ЕС падают - глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что шансы на подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом уменьшаются. Сикорский оценивает шансы на подписание соглашения как менее чем 50-процентные.

В то же время, президент Европейского парламента Мартин Шульц ожидает, что Украина будет играть в свою «игру» с ЕС до последней минуты

В Страсбурге Шульц заявил, что «не теряет надежды» на то, что Киев подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и решит вопрос заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко перед саммитом «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле после посещения Киева выразил надежду, что Верховная Рада Украины на своем заседании 21 ноября примет три закона, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства" на будущей неделе.

Нафтогаз и Газпром обсудили возможность рассрочки для оплаты украинского долга

Глава российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин обсудили возможность предоставления рассрочки для погашения задолженности НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ.

Оппозиция готова выторговать закон о лечении Тимошенко за закон о прокуратуре

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что оппозиция отзывает все поправки к законопроекту о прокуратуре, и готова поддержать его как закон в редакции, предложенной Президентом Украины Виктором Януковичем, ради разработки законопроекта о лечении Юлии Тимошенко за границей.

В то же время фракция Партии регионов отказалась поддержать предложение рекомендовать Верховной Раде принять закон о прокуратуре в редакции первого чтения, то есть в редакции, предложенной Президентом Украины.

Азаров: Сложные торговые отношения с РФ могут негативно повлиять на бюджет-2014

Украина будет стремиться путем переговоров снять все торговые проблемы с Российской Федерацией, поскольку осложнения в торговле с Россией могут негативно отразиться на бюджете Украины на следующий год.

К слову, Кабинет министров Украины на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект Государственного бюджета Украины на 2014 год.

А Медведев заявил, что Россия может ввести пошлины в торговле с Украиной согласно Приложению №6 к Договору о зоне свободной торговли СНГ лишь после проведения консультаций по вопросам влияния условий свободной торговли между Украиной и ЕС на рынок России.

Падение ВВП Украины за 10 месяцев составило 0,6%

В Украине падение ВВП по итогам 10 месяцев составило 0,6%, сообщил Николай Азаров.

Регионалы обещают не отгораживать стеклом журналистов в Раде

Отвечая на вопрос о том, будет ли принято решение о том, чтобы застеклить парламентскую ложу прессы, народный депутат Владимир Макеенко заверил: "Ничего такого не будет. Такие вещи делать нельзя. При чем тут журналисты, которые работают профессионально? Почему вы должны страдать?»