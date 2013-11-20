Регионалы обещают не отгораживать стеклом журналистов в Раде

Об этом в комментарии УНИАН заявил член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Владимир Макеенко.

Отвечая на вопрос о том, будет ли принято решение о том, чтобы застеклить парламентскую ложу прессы, народный депутат заверил: "Ничего такого не будет. Такие вещи делать нельзя. При чем тут журналисты, которые работают профессионально? Почему вы должны страдать? К тому же, журналистов, кажется, аккредитовано более 2 тысяч. И этот вопрос не следует решать таким образом. Возможно, стоит провести разъяснительную работу, инструктаж для фотографов (работающих в ложе прессы - Ред.), установить памятку для их работы. То есть, в таком рабочем порядке решить этот вопрос.»

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пообещал отгородить ложу прессы в сессионном зале стеклом после жалоб нардепов на то, что “сверху (из ложи прессы - УНИАН) постоянно что-то летит”.

“Я дал команду, мы закроем стеклом (ложу прессы — УНИАН)... Я дам такую команду”, - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 ноября, в сессионном зале парламента человек, который находится в ложе прессы, кричал: “Юле - волю!” и бросал сверху на народных депутатов листовки с фото экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Он начал бросать открытки во время выступления народного депутата от Партии регионов Анны Герман. На этих листовках также, кроме изображения Тимошенко и надписи “Юле - волю!”, написано: “Андрей Лозовой. Радикальная партия Ляшко”.