Эстония: Попытки прекратить войну в Сирии при помощи дипломатии провалились

"Внешнее вмешательство - крайняя мера, но как мы видим, попытки прекратить войну при помощи дипломатии ни к чему не привели", - сказал Паэт.

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По словам министра, использование химического оружия выходит за рамки дозволенного в любом конфликте, а международное сообщество должно реагировать на подобные инциденты, сообщает РИА Новости.

"Использование химического оружия выходит за рамки дозволенного в любом конфликте. Гражданская война в Сирии длится 2,5 года, конца ей не видно. Кажется, что единственное решение, позволяющее прекратить кровопролитие - политическое", - сказал глава МИД.

"Если США с союзниками примут решение атаковать Сирию, то все шаги коалиции должны быть направлены на то, чтобы сделать дальнейшее использование химического оружия невозможным", - отметил Паэт, добавив, что речь идет не о прямом вторжении, а об атаке конкретных целей, в результате которых мирные жители не пострадают.

Ситуация в Сирии перешла в "критическую"фазу 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков в окрестностях Дамаска. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек, нескольких тысячах пострадавших.

Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией, чтобы открыто заговорить о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.