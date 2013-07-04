Генсек говорит, что шпионаж США за Европой НАТО не касается

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние сообщения о том, что США осуществляли слежку в помещениях европейских институтов.

“Я не воспринимаю это как проблему НАТО. У нас нет причин считать, что безопасность НАТО была поставлена под угрозу, во всяком случае”, - сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что концентрирует внимание на усилении трансатлантических отношений и усилении безопасности.

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В связи с этим генсек НАТО приветствовал решение Евросоюза и США начать переговоры о новом трансатлантическом торговом соглашении.

Как сообщал УНИАН, 29 июня немецкий журнал Der Spiegel обнародовал сообщение также о том, что США следили за помещениями институтов Евросоюза, в частности, путем прослушивания телефонных линий и контроля за Интернетом.

Европейская служба внешних действий обратилась к США за получением разъяснений.