Генсек говорит, что шпионаж США за Европой НАТО не касается
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивает, что проблема возможного шпионажа США против Европейского Союза не касается Североатлантического альянса.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать последние сообщения о том, что США осуществляли слежку в помещениях европейских институтов.
“Я не воспринимаю это как проблему НАТО. У нас нет причин считать, что безопасность НАТО была поставлена под угрозу, во всяком случае”, - сказал Расмуссен.
Он подчеркнул, что концентрирует внимание на усилении трансатлантических отношений и усилении безопасности.
По теме: Европа требует от США объяснений относительно возможных прослушиваний
В связи с этим генсек НАТО приветствовал решение Евросоюза и США начать переговоры о новом трансатлантическом торговом соглашении.
Как сообщал УНИАН, 29 июня немецкий журнал Der Spiegel обнародовал сообщение также о том, что США следили за помещениями институтов Евросоюза, в частности, путем прослушивания телефонных линий и контроля за Интернетом.
Европейская служба внешних действий обратилась к США за получением разъяснений.