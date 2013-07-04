Автомобиль врезался в группу велосипедистов: шестеро детей - в больнице

Автомобиль врезался в группу велосипедистов в американском штате Арканзас, семь человек, в том числе шесть детей, госпитализированы, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со сылкой на сайт американского телеканала Fox News.

Группа из 13 человек, в основном ученики старших классов, совершала велосипедную прогулку. Врезавшийся в группу автомобиль двигался в том же направлении, что и велосипедисты.

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Велосипедная прогулка была организована летним лагерем. Школьников сопровождали двое взрослых инструкторов.