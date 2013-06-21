Человечество очень быстро стареет - исследование

К 2050 году на каждого человека старше 65 лет будет приходиться лишь четыре человека трудоспособного возраста.

Как сегодня сообщили УНИАН в Международной организации труда (МОТ), об этом сказано докладе, подготовленном к Международной конференции труда (МКТ).

В докладе, в частности, указывается, что к 2050 году население Земли превысит 9 млрд человек и что людей старше 60 лет станет втрое больше. Три четверти пожилых людей будут гражданами стран, которые сегодня относятся к развивающимся; большинство среди них будут женщины.

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Кроме того, к 2050 году на каждого человека старше 65 лет будет приходиться лишь четыре человека трудоспособного возраста, в то время как в 2000 году на каждого пожилого человека приходилось девять лиц трудоспособного возраста. Эти новые демографические условия, предупреждают авторы доклада, будут иметь глубокие последствия для рынков труда, систем социального обеспечения, экономического развития и развития в области занятости.

В Комитете МКТ по проблемам занятости и социальной защиты считают, что правительствам, организациям работодателей и работников необходимо принимать меры по обеспечению достойных рабочих мест и социальной защиты для растущего и стареющего населения. Для рынков труда и систем социального обеспечения во всем мире быстро меняющаяся демографическая ситуация представляет большую проблему, которую необходимо срочно решать, заявляет МОТ.

Участники дискуссий на ежегодной Международной конференции труда пришли к заключению о том, что правильная комбинация политических мер, а также приверженность делу и практические действия соответствующих заинтересованных сторон позволят не только стабилизировать и контролировать демографические изменения, но и использовать заложенные в них возможности.

В заключениях, принятых Комитетом МКТ по проблемам занятости и социальной защиты в новом демографическом контексте, особо подчеркивается необходимость комплексно и новаторски сочетать различные политические меры, учитывая при этом такие взаимозависимые факторы, как демографические сдвиги, занятость, трудовая миграция, социальное обеспечение и экономическое развитие.

Что касается пенсий, Комитет признал, что в этом вопросе страны зачастую оказываются перед сложным выбором. Странам рекомендуется «применять политические меры, обеспечивающие адекватные и прогнозируемые пенсии и постепенный, гибкий переход от активной трудовой жизни к пенсии. Речь, в частности, идет о таких схемах, как постепенный выход на пенсию, частичная занятость и разделение ставок».

В отношении пожилых работников, выбирающих более поздний выход на пенсию, Комитет рекомендует реализовывать меры, направленные на борьбу с дискриминацией по возрасту, включая надлежащие законодательные меры, кампании по информированию общественности и инициативы на уровне предприятий.

В работе трехстороннего комитета по новому демографическому контексту приняли участие делегаты, представляющие правительства, работодателей и профсоюзов.

Задача Международной конференции труда – принимать и контролировать соблюдение международных трудовых стандартов, принимать бюджет Организации, избирать членов Административного совета. С 1919 года Конференция является важнейшим международным форумом, где обсуждаются социальные и трудовые вопросы мирового значения.

На Конференцию прибыли 5 тысяч делегатов, в том числе министров труда, руководителей объединений работников и работодателей из большинства из 185 государств-членов МОТ.