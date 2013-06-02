В столице Чехии началась эвакуация из-за угрозы наводнения

Об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК.

По его данным, в настоящее время через Влтаву протекает 1510 кубометров воды в секунду, граница третьего уровня опасности составляет 1500 кубометров в секунду.

В столице Чехии в срочном порядке создаются центры по эвакуации населения, готовятся эвакуационные автобусы.

Исполняющий обязанности мэра Праги Томаш Худечек сообщил, что в зоне возможного затопления установлены и устанавливаются защитные барьеры. На помощь властям столицы Чехии пришла армия, военнослужащие также заняты возведением защитных барьеров.

Вечером на экстренное заседание соберется Кабинет министров. Планируется обсудить помощь армии гражданскому населению. Министр финансов Чехии Мирослав Калоусек заявил, что правительство готово выделить средства из специального фонда для борьбы с наводнением и строительства защитных барьеров.

В пресс-службе генерального штаба Чехии агентству ЧТК сообщили, что, согласно распоряжению премьер-министра Чехии, 200 военнослужащих из 4-й бригады быстрого реагирования уже приведены в состояние готовности для оказания помощи местным властям и гражданскому населению. В министерстве обороны Чехии в течение ближайшего часа начнется заседание кризисного штаба.