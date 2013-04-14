Данные об автобусе с подростками, который попал в ДТП в Бельгии, рознятся

Автобус с подростками, попавший в ДТП под Антверпеном (Белгия), был зарегистрирован в Волгоградской области России, сообщил РИА «Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Кузнецов.

СМИ сообщили о ДТП с участием автобуса на шоссе близ города Антверпен. По предварительной информации, в автобусе находилась группа подростков в возрасте 15-17 лет. Данные о том, откуда они ехали, разнятся: в бельгийских СМИ назывались Украина, Польша, а также Россия. Кроме того, сообщалось, что в результате ДТП погибли, по предварительным данным, пять человек, еще несколько пострадали.

”По данным комиссара (бельгийской) полиции, связавшегося с нами, автобус был зарегистрирован в Волгоградской области”, - сказал Г.Кузнецов. По его словам, российские дипломаты уже выехали на место ДТП и в развернутый полицией кризисный центр.

Представитель посольства Польши в Бельгии Ян Цибулла сказал РИА «Новости», что автобус был польский, а поездка совершалась из Волгограда в Париж.

Как сообщает польский телеканал TVN24, ранения в ДТП получили свыше 10 человек, пятеро из них - тяжелые. Пострадавшие доставлены в больницы, расположенные в окрестностях Антверпена. Остальные пассажиры размещены в кризисном центре в Зандховене.