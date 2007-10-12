Европарламент поддержал соглашение с США об “открытом небе”

Европейский парламент на своем заседании 11 октября поддержал соглашение с США об “открытом небе”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за проголосовали 513 депутатов, против – 15, воздержались – 35.

Как сообщал УНИАН, соглашение было подписано на саммите ЕС-США 30 апреля этого года. Совет министров ЕС поддержал подписание соглашения своим решение 30 марта этого года.

Соглашение, в частности, предусматривает возможность для европейских самолетов осуществлять полеты не только между странами Евросоюза и США, а также между третьими странами и США, возможность американским авиакомпаниям осуществлять перелеты внутри ЕС, а европейским – внутри США, право на инвестирование в американские авиакомпании европейскими инвесторами.