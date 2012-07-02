В Бельгии реабилитировали «ведьм» и «колдунов», сожженных в XVII веке

Как сообщает РИА «Новости»со ссылкой на местные СМИ, городской бургомистр Ролан Краббе в ходе специально организованной церемонии заявил: «От имени коммунального совета и населения Ньюпорта мы просим прощения».

В период между 1602 и 1652 годами в Ньюпорте были заживо сожжены 15 "ведьм"и два "колдуна".

В память жертв "исторической ошибки" власти Ньюпорта установили в городской мэрии стелу, на которой перечислены имена всех казненных последователей оккультизма, в том числе самая известная городская "колдунья" Жанна пан де Дейстер.

Администрация Ньюпорта объявила о проведении на следующей неделе "праздника колдунов", который до сих пор организовывали здесь каждые два года.