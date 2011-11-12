В Болгарии на бывших складах взрываются боеприпасы
18:43, 12 ноября 2011Мир
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Cобственность частной компании
В центральной части Болгарии на бывших военных складах взрываются тысячи боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское агентство Novinite.
Данные о жертвах не поступали.
Склады, которые раньше принадлежали военным, а в настоящее время являются собственностью частной компании, располагаются в восьми километрах от города Севлиево. По данным агентства, на складах находятся около трех тысяч списанных боеприпасов.
Как отмечается в сообщении, на складах не хранились химические и радиоактивные вещества, поэтому угрозы заражения окружающей среды нет.
Из района происшествия эвакуированы люди. На месте работают пожарные и спасатели.
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