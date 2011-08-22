Двум польским офицерам предъявили обвинения по делу о Смоленской катастрофе

Польская военная прокуратура предъявила обвинения двум офицерам 36-го авиаполка по делу о Смоленской катастрофе, в результате которой погибли 96 граждан, в том числе Президент Польши Лех Качинский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Окружной военной прокуратуры в Варшаве, которая занимается расследованием причин Смоленской катастрофы.

Прокуратура не предоставила данных об обвиненных лицах, отметив, что они работали в „руководстве” 36-го авиаполка, ответственного за авиаперевозку высокопоставленных должностных лиц.

„Обвиняемые не признали своей вины и отказались давать разъяснения, подав заявление о предоставлении письменного обоснования предъявленных им обвинений”, - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура обвиняет офицеров в „неподобающем исполнении служебных обязанностей” во время организации полета Президента Польши Л.Качинского в Смоленск 10 апреля 2010 года.

Согласно сообщению, прокуратура не обращалась в суд по поводу задержания или ареста офицеров и не требовала от них подписки о невыезде.

По данным польских СМИ, офицерам грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, польская правительственная комиссия в обнародованном в конце июля окончательном отчете о причинах Смоленской авиакатастрофы, которая произошла 10 апреля 2010 года, назвала основной причиной аварии ошибки пилотов 36-го авиаполка. Комиссия считает, что пилоты могли допустить ошибки из-за неудовлетворительной профессиональной подготовки.

После обнародования отчета в отставку подал министр обороны Польши Богдан КЛИХ, а его преемник решил расформировать 36-й авиаполк.

Правительственная комиссия определяла только технические причины катастрофы, а ответственность должностных лиц, кроме военных следователей, исследует также польская гражданская прокуратура.

Справка УНИАН. Самолет польского Президента Л.Качинского Ту-154 разбился неподалеку от Смоленска утром 10 апреля 2010 года. При посадке он зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.