Путин: раздвоений в российской внешней политике быть не может

Раздвоений в российской внешней политике быть не может, заявил премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о расхождении его оценки ситуации в Ливии с той, которую дал президент РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается единства или неединства взглядов российского руководства на события в Ливии - у нас президент России руководит внешней политикой, и там не может быть раздвоений. Это первое. Второе, если вас интересует, отличаются ли наши подходы к этим событиям, уверяю вас, мы очень близкие люди, и мы понимаем друг друга - президент должен формулировать позицию страны в соответствующих выражениях", - сказал премьер.

Впрочем, отметил В.Путин, сейчас не время искать разногласия. "Что касается сути проблемы, то я думаю, мы сейчас должны думать не об этом. Мы все должны думать о жертвах, количество которых преумножается и в результате гражданской войны, которая фактически идет в Ливии, и в результате нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории этой страны. Мы все должны думать именно об этом прежде всего. Но конечно, об этом, в первую очередь, должны думать те, кто причастен к этой трагедии. Думать об этом и молиться", - сказал премьер.

Накануне В.Путин негативно отозвался о начале бомбежек Ливии, сравнив эту военную операцию с "крестовым походом", напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Д.Медведев в последовавшем вскоре отдельном выступлении подчеркнул, что считает недопустимым использовать "выражения, которые по сути ведут к столкновению цивилизаций - типа крестовых походов и так далее". При этом глава государства подчеркнул, что применение силы в Ливии, последовавшее за резолюцией Совета безопасности ООН, на которую Россия осознанно не наложила вето, оказалось непропорционально сложившейся ситуации.