Россия готова выступить посредником в Ливии

Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Ливии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в ходе встречи с министром обороны Соединённых Штатов Америки Робертом ГЕЙТСОМ.

«Д.МЕДВЕДЕВ подтвердил готовность России к посреднической миссии для мирного урегулирования конфликта в Ливии. Вопрос об участии России в какой-либо форме в действиях коалиции ряда государств в отношении Ливии на встрече не обсуждался», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Российского государства дал оценку текущей ситуации в Ливии и выразил озабоченность тем, как выполняется резолюция Совета Безопасности ООН о введении бесполетной зоны над ливийской территорией, а также возможными жертвами среди гражданского населения в связи с неизбирательным применением сил авиации, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров основное внимание было уделено вопросам, связанным с тематикой европейской противоракетной обороны (ПРО). Д.МЕДВЕДЕВ еще раз изложил российскую позицию по данному вопросу, сформулированную на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне осенью прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года на закрытой встрече с лидерами стран-членов НАТО, проходившей в рамках саммита Россия-НАТО в Лиссабоне, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия готова создать с НАТО единый периметр противоракетной обороны и сбивать опасные объекты, летящие в сторону Европы, при помощи своей системы ПРО.