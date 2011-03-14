Немецкий эксперт: Фукусиму можно сравнивать с Чернобылем

Немецкий физик и медик Себастьан Пфлугбайль, один из немногих экспертов, который проводил инспекцию саркофага в Чернобыле, уверяет, что плавление топливных стержней в Японии и плавление топливных стержней и взрыв реактора в Чернобыле - это события одного класса, которые приводят к массовым выбросам радиации.

В разговоре с Deutsche Welle он рассказал, к каким последствиям может привести плавление топливных стержней: "Разрушается оболочка реактора. И все радиоактивные изотопы, что внутри, попадают в окружающую среду. В воздух попадают легкие радионуклиды. Возможно, не будет пожара, как это было в Чернобыле. Тогда радиоактивные вещества не будут занесены на десятикилометровую высоту и не распределятся над всем северным полушарием, как во время Чернобыльской катастрофы. По-видимому, следует ожидать, что в этот раз радиоактивное загрязнение ограничится локальной территорией, скажем радиусом в 500 километров, но в то же время оно будет намного сильнее. Это будет иметь фатальные последствия для Японии, где плотность населения значительно выше, чем в районе Чернобыля".