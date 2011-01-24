Незадолго до взрыва в Домодедово сел самолет из Одессы

Незадолго до взрыва в московском аэропорту «Домодедово» сел самолет из Одессы.

По данным следственного комитета, взрыв произошел сегодня в 16 часов 32 минуты по московскому времени в зале прилета, в частности, в месте выдачи багажа.

По данным аэропорта «Домодедово», рейс номер UN208 из Одессы приземлился в 16.05, рейс 7К9822 из Хургады приземлился в 16.11, рейс SN2835 из Брюсселя приземлился в 16.20, рейс S7 924 из Бургаса (Греция) приземлился в 16.25, рейс BD 891 и совмещенный с ним рейс UN 7444 из Лондона приземлился в 16.25, рейс AB8352 из Берлина приземлился в 16.36, рейс UN594 из Варадеро (Куба) приземлился в 16.46, рейс LH 1446 из Франкфурта-на-Майне приземлился в 16.46 мск.

По последним данным, погиб 31 человек, 130 пострадали, причем 20 из них - в тяжелом состоянии.