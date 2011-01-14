КГБ Беларуси: сценарий событий 19 декабря писали в Польше и Германии

Комитет государственной безопасности Беларуси рассекретил некоторые документы о причастности специальных служб Польши и Германии к организации событий в Минске 19 декабря 2010 года.

Материалы по поручению Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО опубликовала самая массовая из государственных белорусских газет "Беларусь сегодня".

"Примерно к началу 2009 года аналитики западных спецслужб (в первую очередь Польши и Германии), внимательно отслеживающие политические события в Беларуси, пришли к солидарному мнению и проинформировали свои правительства о срочной необходимости корректировать имеющиеся подходы по отношению к Минску", - говорится в материалах.

В материалах КГБ отмечается, что по замыслу спецслужб и подконтрольных им фондов, работающих под прикрытиями культурологических организаций, планировалась определенная работа, как, например, определение в Беларуси людей, знакомых с современными политическими технологиями, имеющими практический опыт участия в крупных избирательных кампаниях.

После определения таких людей планировалось "вступить с ними в переговоры, в процессе чего вовлечь в сотрудничество, предложить этим лицам составить план последовательных действий, составить общую смету финансирования этой программы".

"Далее по соответствующим методикам рекомендовалось провести рекрутинг и обучение активистов, участвовавших в новом проекте. Руководителей проекта "Говори правду" после тщательной проверки предлагалось проверить через имеющиеся оперативные возможности, в том числе пропустить через "детектор лжи". После получения удовлетворительных результатов руководители должны быть ознакомлены не только со своими непосредственными кураторами, как правило, офицерами разведки, работающими под прикрытием гуманитарных фондов, но и представлены главам крупнейших государств ЕС и США", - сообщает издание.

После проведения всех подготовительных мероприятий руководители проекта посвящались в цель задуманного. "Необходимо сосредоточиться на создании новых массовых структур, которые смогут использовать предстоящие президентские выборы как решительную атаку на власть. При этом недвусмысленно указывалось, что не стоит останавливаться ни перед чем. В случае если белорусские избиратели все же предпочтут действующего Президента, то необходимо создать обстановку, которая позволит вывести на улицы специально подготовленных и оплаченных боевиков, задача которых будет состоять в том, чтобы захватить одно из правительственных зданий, навязать силовую борьбу органам правопорядка, спровоцировать власть и фактически сорвать выборы", - отмечается в материалах.

"Под прикрытием вежливых улыбок и заверений в корректности в Минск в буквальном смысле чемоданами перевозились сотни тысяч долларов. Они шли на создание мощных структур, агитационной и организаторской направленности. Руководители этих структур приглашались в столицы ряда стран Европейского Союза и Вашингтон, где государственные руководители не только обнадеживали минских "революционеров", но и гарантировали им прямую моральную и финансовую поддержку. Некоторые послы стран Евросоюза в буквальном смысле взваливали на себя обязанности инструкторов и попечителей для тех, кто должен был силой и хитростью сменить власть в Беларуси", - сообщает газета "Беларусь сегодня".

В материалах также отмечается, что "была предпринята попытка задействовать "Восточное партнерство" для ослабления взаимодействия Беларуси с Россией и в конечном итоге превращения республики в своего рода буфер между Россией и ЕС (по сути - санитарный кордон), а также трансформации республики в источник дешевых ресурсов, включая трудовые, и сбыта продукции ЕС. Вряд ли является совпадением, что основные официально декларируемые постулаты "Восточного партнерства" как нельзя лучше подходили для воплощения в жизнь стратегии по "демократизации" Беларуси: эффективное управление и стабильность, экономическая интеграция с европейскими политическими процессами, энергетическая стабильность и установление межнациональных и личных отношений и, наконец, самое главное - "развитие демократии", - пишет газета.

В издании также опубликованы некоторые материалы допросов экс-кандидатов в президенты и координаторов акции, которые якобы подтверждают, что сценарий событий разрабатывался в Польше и Германии.

В материалах часто упоминается о "цветных революциях", произошедших в постсоветских странах, однако Украина в них не фигурирует.

В посольствах Германии и Польши в Беларуси пока не комментируют опубликованные государственной газетой материалы КГБ.

Справка УНИАН. Гражданская компания "Говори правду!" стала основным избирательным штабом кандидата в президенты Беларуси Владимира НЕКЛЯЕВА, который в настоящее время находится в следственном изоляторе КГБ.