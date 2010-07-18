Первый в Центральной и Восточной Европе гей-парад забросали яйцами

В польской столице Варшаве сегодня состоялась первая в Центральной и Восточной Европе манифестация представителей сексуальных меньшинств "Европрайд-2010".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в акции, по оценке организаторов, принимали участие около 15 тыс. человек из разных стран Европы. Парад проходил под лозунгом "Свобода. Равенство. Толерантность", его участники несли плакаты с призывами к более терпимому обществу.

До этого власти Варшавы запрещали проведение гей-парада, считая его нарушением нравственности.

В этом году противников марша также было очень много, в администрацию города поступило несколько тысяч протестных писем. Наиболее активные оппоненты сексуальных меньшинств организовали сегодня три контр-демонстрации "против распространения извращения".

Представители праворадикальных взглядов и националисты приурочили свой марш к 600-летию Грюнвальдской битвы, отмечает ИТАР-ТАСС. С 30-метровым красно-белым национальным флагом Польши они прошли параллельными маршруту "Европрайд" улицами.

По данным «Газета.Ru», противники гей-парадов выкрикивали оскорбления и бросали в участников шествия яйца. На одном из перекрестков в центре города дошло до столкновения демонстрантов.