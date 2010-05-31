МИД Украины призывает расследовать применение оружия израильскими ВМС

Министерство иностранных дел Украины призывает провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств атаки израильских ВМС на гуманитарный конвой, который предназначался для жителей Сектора Газа.

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД Украины, которым располагает УНИАН.

"В Украине с глубокой обеспокоенностью восприняли сообщение об инциденте, который произошел 31 мая с.г. с морским гуманитарным конвоем, предназначенным для жителей Сектора Газа. Особую обеспокоенность вызывает факт применения оружия, в результате чего погибли люди", - отмечают в украинском МИД.

Также ведомство выразило искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелало выздоровления раненым.

"Убеждены, что скоординированные усилия с целью урегулирования сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации в Секторе Газа сделают невозможным повторение подобных трагических случаев в будущем", - говорится в комментарии.

Справка. В результате атаки ВМС Израиля на суда с гуманитарной помощью, следовавшие в Сектор Газа, погибли по меншей мере 19 человек.

По данным ИТАР-ТАСС, в составе конвоя, который подвергся нападению военнослужащих ВМС Израиля, входили 9 судов. Они планировали доставить из Турции в Сектор Газа 10 тыс. тонн продовольственной и медицинской помощи. На судах находились политики, дипломаты, правозащитники и журналисты.

По словам израильских военных, во время высадки на судно их коммандос были атакованы пассажирами и обстреляны из огнестрельного оружия. В ответ израильтяне также открыли огонь. 4 десантника получили ранения, один из них - огнестрельное.

В Палестинской автономии в связи со случившимся объявлен трехдневный траур. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд АББАС резко осудил штурм израильскими ВМС конвоя судов с гуманитарной помощью.

Действия израильских военных также резко осудили Турция, Иран и другие арабские страны.

Ведущие государства ЕС – Великобритания, Франция, Германия и др.– высказали обеспокоенность в связи с инцидентом.

Евросоюз призвал расследовать обстоятельства гибели людей на судах с грузом помощи для Сектора Газа и потребовал от Израиля открыть беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи для этой палестинской территории.