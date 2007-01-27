Буш уже начал ругаться с телевизором

Буш-отец и Буш-сын. Фото с сайта freenet.de

Бывший президент США Джордж Буш, отец нынешнего президента, обвинил СМИ в чрезмерной враждебности к своему сыну. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Одно дело - нелицеприятная критика, совсем другое - когда журналисты выходят за рамки скептического отношения и ведут себя откровенно враждебно, позволяя себе злобные адресные выпады", - пожаловался политик.

"Это так ужасно, что я замечаю за собой вещи, которых не должен был бы делать - я начинаю отвечать телевизору. При этом я говорю то, чего моя мама наверняка не одобрила бы ", - откровенничает Буш-старший.

Джордж Буш был 41-м американским президентом, его отношения с прессой испортились лишь во время предвыборной кампании 1992 года, после которой он проиграл на выборах. Его сторонники даже распространяли кепки с надписью "Досади журналистам - Перевыбери Буша".

Рейтинги его сына, Джорджа Буша-младшего, скатились до минимальной отметки за весь срок его президентства: в настоящий момент его популярность составляет лишь 33 процента. Причиной подобной антипатии американцев стала проигранная иракская кампания и новый план по увеличению военного присутствия США в Ираке.

Во время последних выборов в Конгресс США, ставших фактически референдумом по Бушу, возглавляемая им республиканская партия потерпела сокрушительное поражение.

Лента.ру