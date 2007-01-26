Лукашенко: Беларусь больше, чем другие, готова вступить в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью немецкой газете Die Welt, в ходе которого подробно рассказал о взаимоотношениях с Россией и Евросоюзом.

В частности, говоря о строительстве Союзного государства, он отметил, что никогда не согласится "на поглощение Белоруссии Россией". По словам Лукашенко, он выступает за союз, где оба государства были бы равноправны, и является противником введения рубля в качестве единой валюты Союза.

Касаясь отношений с ЕС, Лукашенко заявил, что пришло время отменить санкции и задуматься о сотрудничестве. Президент считает, что белорусская экономика является привлекательной для зарубежных партнеров.

Как сообщает "БЕЛТА", некоторые цитаты белорусского лидера не вошли в напечатное интервью в связи с укороченным форматом статьи. В частности, отмечает агентство, Лукашенко заявил, что Белоруссия больше, чем любые другие государства, готова к введению евро.

"У нас нет внешнего долга, у нас низкая инфляция, у нас трудолюбивый и терпеливый народ, у нас экономика на сто процентов работает, мы производим нормальные товары, мы всегда можем заработать деньги. И если бы Евросоюз открыл свои границы для наших товаров, мы бы спокойно конкурировали там: и по качеству, и по цене. Значит, зарабатывали бы деньги. Это признают и немцы, и многие другие европейцы – те, кто хочет видеть реалии. Они признают больше, чем кто-либо, и понимают это больше, чем кто-либо, и заявляют открыто о том, что Беларусь – страна и экономика, в силу своей экономической стабильности, экономического развития, больше, чем какая-либо другая на данном этапе готова к вступлению в Евросоюз и использованию евро", - сказал белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, развитие взаимодействия Беларуси и ЕС зависит от Европы. "Мы хорошие ученики, мы готовы учиться. Более того, я, став президентом, сказал, что я буду строить страну так, чтобы она была похожа на Швецию и Германию. Я хорошо, как историк, знаю и экономику, и отношение к людям, и социальную сферу в этих государствах. Я хочу, чтобы белорусы жили вот примерно так, как в Швеции и Германии. Что еще надо?! И я все эти годы именно так строил свою политику", - пояснил президент.

Лента.ру