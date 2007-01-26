Березовского могут обменять на подозреваемого по делу Литвиненко

Андрей Луговой

Власти Великобритании готовятся просить Россию экстрадировать в Великобританию бизнесмена Андрея Лугового, подозреваемого в причастности к отравлению Александра Литвиненко, сообщает в пятницу газета "Гардиан".

По сообщению британской газеты, это может произойти уже в следующем месяце.

По информации газеты, которая ссылается на источники в правительстве, экстрадиция Лугового может состояться в обмен на выдачу России бизнесмена Бориса Березовского.

"Я не виновен. Я никак не связан с убийством Литвиненко", - сказал Луговой газете "Гардиан".

Он добавил, что не располагает информацией о том, что британская полиция желает его экстрадиции.

Британская полиция составила доклад об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Литвиненко, скончавшегося от отравления полонием-210. Как следует из доклада, есть достаточно доказательств, по которым британское правосудие может привлечь Лугового к ответственности.

Как отмечает "Гардиан", детали по делу Лугового не ясны. Британская полиция воздерживается от комментариев. По данным газеты, правительственные источники сообщили, что представители России пожелали экстрадировать Лугового в обмен на Березовского.

РИА новости