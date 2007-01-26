Президент Афганистана отказался уничтожить посевы опийного мака

Президент Афганистана Хамид Карзай отказался последовать требованию США, добивавшихся от руководства страны ликвидации посевов опийного мака, пишет в пятницу британская газета The Times.

Американцы требовали уничтожить маковые плантации при помощи гербицидов.

Однако согласно решению афганского руководства, борьба с посевами мака будет вестись только вручную. Ею займутся специальные группы рабочих, которые палками будут сбивать головки растений.

По данным газеты, производство опия в Афганистане выросло за прошлый год на 49 процентов, и достигло объемов, позволяющих получить 6700 тонн героина. При этом уничтожение посевов также велось методом ручного сбивания маковых головок.

В прошлом году Карзай обещал американцам, что если принимаемые правительством меры не дадут результатов, то для борьбы с новыми посевами будут применяться химикаты, отмечает The Times.

Газета напоминает, что до сбора очередного урожая сырья для героина осталось всего два месяца.

Лента.ру