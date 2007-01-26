Взрыв в МГУ прокуратура назвала хулиганством

По факту утреннего взрыва в общежитии Московского государственного университета прокуратура возбудила уголовные дела по статьям "хулиганство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ", сообщает "Интерфакс".

По словам представителя правоохранительных органов, на которого ссылается агентство, взрывное устройство было установлено "в таком месте, где не проживали люди". Взрыв, по его мнению, скорее всего носил "демонстрационный характер", сообщает Лента.ру .

В настоящее время, как сообщает пресс-служба МГУ, университет работает в обычном режиме. Студенты, ранее покинувшие общежитие, уже вернулись в свои комнаты.

Ранее начальник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве Евгений Бобылев сообщил РИА Новости, что после взрыва, прогремевшего в здании общежития МГУ, в ночь на пятницу, были эвакуированы около 1 200 человек. "По уточненным данным, взрывной волной повреждена внутренняя стена в здании на площади три квадратных метра, а также вылетели стекла с 10 по 14 этажи", - сказал он.