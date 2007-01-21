Путин надеется, что Германия поможет России

Президент России Владимир ПУТИН рассчитывает, что во время председательства Германии в ЕС будут выстроены отношения России с другими странами ЕС и организацией в целом.

Как передает РИА «Новости», об этом российский глава государства заявил во время встречи з канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, прибывшей для встречи в Сочи.

В свою очередь, А.МЕРКЕЛЬ пообещала помочь продвигать сотрудничество России и ЕС.

В.ПУТИН отметил, что в этом году Германия принимает два крупных, серьезных направления деятельности - возглавляет "восьмерку" и начинает председательствование в ЕС.

Развитие двусторонних отношений с Германией российский президент оценил как очень хорошее. «Это касается и политических контактов, и роста товарооборота, и контакты в гуманитарной сфере продолжают расширяться», - отметил он.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, что во время председательства в "большой восьмерке" Германия продолжит обсуждение поднятых Россией тем.

«У нас была возможность сотрудничать в прошлом году, и в темах энергобезопасности, охраны окружающей среды, экологии. Мы переймем последовательно российский курс", -

«Что касается ЕС, мы будем говорить о предстощяем саммите, который пройдет в России", - отметила канцлер.

Она пообещала «приложить усилия, чтобы продвигать вперед сотрудничество России и ЕС, чтобы отношения были более тесными и долгосрочными».