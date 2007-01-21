Тысячи антиглобалистов собрались в Кении

В Кении начался Всемирный социальный форум - ежегодная конференция оппонентов экономической глобализации.

Как сообщает “5-й канал”, на протяжении пяти дней тысячи активистов социальных и экологических движений, левых партий и альтернативных СМИ будут обсуждать ситуацию в странах Африки. В частности, борьбу со СПИДом и облегчение их долговых обязательств перед правительствами западных стран, Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Форумы антиглобалистов проходят последние пять лет параллельно с другим собранием - Всемирным экономическим форумом. Он проходит на швейцарском курорте Давос, и собирает ведущих политиков и предпринимателей мира, которые за закрытыми дверями обозначают ключевые тенденции мировой политики на следующих год. В этом году Мировой экономический форум состоится 24-28 января.