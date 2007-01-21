Сербия выбирает свою политику в Косово, ЕС и Гаагском трибунале

Сегодня в Сербии проходят выборы в парламент - Народную скупщину.

Как передает ИТАР-ТАСС, политологи отмечают, что основным содержанием предстоящих выборов станет борьба между представителями правящего демократического лагеря и находящимися в оппозиции националистами.

На 250 мест претендуют 3 тыс. 799 кандидатов, которые представляют 20 внесенных в списки для голосования коалиций, политических партий и общественных движений, в том числе шесть, выражающих интересы национальных меньшинств.

Демократическое крыло сербской политики представляют партии нынешнего премьера страны Воислава Коштуницы и президента Бориса Тадича. Противники прозападных реформаторов - националисты, собраны находящимся в тюрьме гаагского трибунала Воиславом Шешелем в "Сербскую радикальную партию". От того, кто из этих сил победит будет зависеть решение принципиальных для Сербии вопросов, таких как судьба Косова, интеграция в ЕС и передача Гаагскому трибуналу обвиненных в преступлениях против человечества сербских военных и политических лидеров.

За ходом выборов следят 4 тыс. 744 наблюдателя, из них 468 иностранных. 50 наблюдателей выделили ПАСЕ и ОБСЕ.

Избирательные участки закроются в 21.00 по киевскому времени.