Землетрясение на границе Турции
11:46, 21 января 2007Мир
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Жители ждут второй волны толчков
В приграничных с Арменией восточных районах Турции сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AP.
Пока известно о разрушении домов в двух отдаленных деревнях. О жертвах ничего не сообщается.
Тем не менее, подземные толчки вызвали панику среди местного населения. Жители городов провинции Агры пока избегают находиться в зданиях, опасаясь "второй волны" землетрясения.
Землетрясения в Турции нередки. Одно из наиболее разрушительных произошло на севере страны в 1999 году. Тогда погибли 18 тысяч человек.
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