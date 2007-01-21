Землетрясение на границе Турции

В приграничных с Арменией восточных районах Турции сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AP.

Пока известно о разрушении домов в двух отдаленных деревнях. О жертвах ничего не сообщается.

Тем не менее, подземные толчки вызвали панику среди местного населения. Жители городов провинции Агры пока избегают находиться в зданиях, опасаясь "второй волны" землетрясения.

Землетрясения в Турции нередки. Одно из наиболее разрушительных произошло на севере страны в 1999 году. Тогда погибли 18 тысяч человек.