Туркменистан впервые допустит на выборы иностранных наблюдателей

Руководство Туркменистана согласно допустить на предстоящие 11 февраля президентские выборы иностранных наблюдателей, передает РИА «Новости».

"Достигнуты договоренности с представителями ОБСЕ и рядом других авторитетных международных организаций о делегировании ими наблюдателей на предстоящие выборы президента", - сообщил на заседании кабинета министров республики министр иностранных дел Рашид МЕРЕДОВ.

Ранее, в период правления Президента Сапармурата Ниязова, иностранные наблюдатели не допускались в республику для контроля за проведением выборов всех уровней. Формальный контроль осуществляли представители Туркменского национального института прав человека, единственной в стране Демократической партии, а также общественных организаций.

Также в предстоящих выборах президента примут участие и национальные наблюдатели.

Выборы в Туркменистане были назначены после скоропостижной смерти в декабре прошлого года первого и пожизненного Президента страны С.Ниязова. На пост главы туркменского государства претендуют шестеро кандидатов, среди них - временно исполняющий обязанности президента Курбанкули БЕРДЫМУХАММЕДОВ.