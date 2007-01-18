В Берлине из-за урагана объявлена чрезвычайная ситуация
Вода проникла в подземные коммуникации
|Улицы Берлина
Как сообщил официальный представитель пожарной службы, на юге Берлина, согласно замерам, скорость ветра достигает 110 километров в час, ряд улиц залиты водой, нарушено автомобильное сообщение. В борьбе с последствиями стихии задействовано 1,5 тысячи сотрудников пожарной службы.
Дождь идет два часа без перерыва, вода уже проникла в подземные коммуникации, в некоторых районах нарушена телефонная связь, отмечены помехи в приеме сигналов со спутников и в работе сотовой связи.
По словам представителя пожарной службы, введение ЧП означает, что помимо всех имеющихся в распоряжении сил вызваны также добровольные помощники пожарной охраны, а также готовы в любой момент подключиться к работе почти две тысячи сотрудников федеральной службы технической помощи.
По данным информационных телеканалов, полиция работает в усиленном режиме.