В Берлине из-за урагана объявлена чрезвычайная ситуация

Улицы Берлина

Пожарная охрана Берлина, выполняющая также функции спасательной службы, объявила вечером в четверг "чрезвычайную ситуацию" из-за ураганного ветра.

Как сообщил официальный представитель пожарной службы, на юге Берлина, согласно замерам, скорость ветра достигает 110 километров в час, ряд улиц залиты водой, нарушено автомобильное сообщение. В борьбе с последствиями стихии задействовано 1,5 тысячи сотрудников пожарной службы.

Дождь идет два часа без перерыва, вода уже проникла в подземные коммуникации, в некоторых районах нарушена телефонная связь, отмечены помехи в приеме сигналов со спутников и в работе сотовой связи.

По словам представителя пожарной службы, введение ЧП означает, что помимо всех имеющихся в распоряжении сил вызваны также добровольные помощники пожарной охраны, а также готовы в любой момент подключиться к работе почти две тысячи сотрудников федеральной службы технической помощи.

По данным информационных телеканалов, полиция работает в усиленном режиме.