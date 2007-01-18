Президент Украины дал интервью австрийской телекомпании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал эксклюзивное интервью австрийской телерадиокомпании «ORF».

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

Глава государства ответил на ряд вопросов относительно внутриполитической ситуации в Украине, взаимодействии ветвей власти после конституционной реформы, прокомментировал некоторые последние решения парламента.

В.ЮЩЕНКО также очертил приоритеты Украины в ее внешней политике.

Интервью выйдет, ориентировочно, 23 января с.г.

* * *ORF (Цsterreichischer Rundfunk) – национальная австрийская телерадиокомпания, основанная в 1923 г. ORF имеет два телеканала и ряд СМИ, а также интернет-представительство. Аудитория ORF насчитывает около 66% взрослого населения. Среднестатистическая аудитория вечернего выпуска новостей на ORF составляет 1,6-2 млн. зрителей (25-30% населения страны).