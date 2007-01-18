В Москве сохраняются усиленные меры безопасности, хотя накануне стало известно, что информация об угрозе терактов не подтвердилась.

Как сообщает Газета.RU., метрополитен и наземный транспорт Москвы обследуют кинологи на предмет взрывчатки. Кроме того, по распоряжению мэра Москвы усилена охрана объектов жизнеобеспечения города. Речь идет о дополнительном патрулировании водозаборов Мосводоканала, энергосетей, подстанций, объектов газового хозяйства.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил о возможных терактах на наземном транспорте и в метро, ссылаясь на данные иностранных партнеров.