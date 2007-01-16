Березовский боится, что его похитят и убьют

В ближайшие дни в Лондон вылетают следователи Генеральной прокуратуры России, в задачу которых входит расследование обстоятельств смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, а также покушения на жизнь двух его знакомых - Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Напомним, что британская полиция считает их главными подозреваемыми в убийстве Литвиненко. Генпрокуратура России придерживается иного мнения и рассматривает обоих как жертв покушения. Заместитель генпрокурора Александр Звягинцев сообщил журналистам, что следователям предстоит допросить более 100 свидетелей.

В воскресенье британская газета "Дэйли телеграф" написала, что этих людей будет тщательно охранять спецподразделение секретной службы, которое обеспечивает безопасность премьер-министра Великобритании и членов правительства. Ряд свидетелей, включая опального олигарха Бориса Березовского, высказали опасения, что их жизни угрожает опасность. В частности, Березовский назвал ожидаемую следственную группу "карательным отрядом". Он заявил, что боится быть похищенным или даже убитым. В то же время британские власти обещают предоставить московским следователям "полную свободу передвижения и ведения допроса".

Газета "Факты"