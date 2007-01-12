Болгария войдет в Шенгенскую зону

Новый член Европейского союза (ЕС) - Болгария укрепляет охрану границ и планирует присоединиться к Шенгенскому соглашению в 2009 г. "Мы принимаем необходимые меры для того, чтобы ограничить проникновение через границы страны сомнительных лиц, вызывающее опасение некоторых стран-членов ЕС, - в частности, Австрии и Бельгии. Мы ожидаем, что этот риск будет сведен к нулю", - цитирует Associated Press слова министра внутренних дел Болгарии Румена Петкова. Р.Петков также сообщил, что на протяжении 2006г. в результате совместных действий болгарской полиции и европейских и американских организаций по борьбе с преступностью в стране были ликвидированы 12 организованных преступных групп, занимавшихся торговлей людьми, было конфисковано около 3,5 т наркотиков.

Болгария и Румыния вошли в состав Европейского союза 1 января 2007 г.

В Шенгенское соглашение в настоящее время входят 15 стран. На страны-участников распространяется единая виза, между ними отменены внутренние проверочные пункты. В октябре минувшего года комиссар ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко Фраттини заявил, что только одно из 10 государств, вошедших в 2004 г. в Евросоюз, - Словения - может в 2007 г. стать участником Шенгенского соглашения.

Изначально предполагалось, что система шенгенских виз будет распространена на новых членов ЕС в октябре 2007-го. Однако, по мнению Еврокомиссии, к этому сроку не удастся решить все проблемы технического и юридического характера. Между тем, по мнению ряда стран Восточной Европы, перенос сроков их вхождения в Шенген имеет политическую подоплеку - старые члены Евросоюза просто не желают отодвигать границы Шенгена на восток.

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