Россия и Беларусь подписали соглашение по экспорту нефти. Как передает РИА “Новости”, ставка экспортной пошлины на сырую нефть для Беларуси установлена с 1 января 2007 года в размере $53 за тонну, сообщил премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ.

"Мы будем иметь $53 с каждой тонны поставляемой в Белоруссию", - сказал М.ФРАДКОВ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергем СИДОРСКИМ.

"Переговоры проходили непросто, на завершающей стадии в работу включились президенты наших стран. В результате мы согласовали общий подход", - сказал М.ФРАДКОВ.

По его словам, на сырую нефть, поставляемую из России, будет взиматься экспортная пошлина, рассчитанная исходя из экпортной пошлины на нефтепродукты, поставляемые из Республики Белоруссия и произведенные из сырой российской нефти.

М.ФРАДКОВ сообщил, что такой механизм позволит российскому бюджету в 2007 году получить "немногим более $1 миллиарда".

Вместе с тем, значительная сумма останется в экономике Белоруссии, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 10 января президенты России и Белоруссии Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО обсудили по телефону проблемы транзита российской нефти через Беларусь и поручили национальным правительствам до 12 января выработать решения по проблемным вопросам.

Беларусь с 1 января 2007 года ввела пошлину на транзит российской нефти в размере 45 долларов за тонну, что привело к прекращению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию в ночь с 7 на 8 января, в Словакию - 8 января.

Правительство Белоруссии 10 января отменило решение о взимании пошлины, а 11 января поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены в полном объеме.