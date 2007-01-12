Прошло первое заседание суда по делу задержанного в Грузии украинского судна

По сообщению Консульского агентства Украины в Батуми, в г. Поти состоялось первое судебное заседание по делу задержанного 10 января с.г. за незаконное пересечение границы украинского рыболовецкого судна „Соар-2”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, суд принял решение о принятии меры пресечения - взятии под стражу капитана судна сроком до двух месяцев на период до завершения следствия по делу. Остальные члены экипажа будут освобождены под залог и переведены на задержанное судно после внесения судовладельцем необходимой суммы.

По информации консула Украины в Батуми, окончательное решение о дальнейшей судьбе членов экипажа и украинского судна будет принято в ходе следующего судебного заседания после полного расследования дела. О дате его проведения будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Грузии, в районе города Очамчира, задержано украинское рыболовецкое судно «Саор-2» (порт приписки - г. Севастополь), на котором находилось девять членов экипажа - граждан Украины.

По грузинскому законодательству, абхазский участок территориальных вод и абхазские порты закрыты для любого морского сообщения, кроме гуманитарного.

Консул Украины в Грузии Владимир БОНДАРЕНКО подтвердил законность задержания грузинскими пограничникам украинского рыболовецкого судна в абхазской акватории. После встречи с членами экипажа украинского сейнера В.БОНДАРЕНКО подтвердил, что судно нарушило государственную границу и его задержание проведено на законных основаниях.

11 января капитану и членам экипажа украинского сейнера было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - незаконное пересечение государственной границы, незаконный вылов рыбы и нарушение правил судоходства.

В то же время, как заявил капитан украинского сейнера Сергей МЕСНИКОВ, он не считает себя виновным, поскольку получил все документы от судовладельца и не знал, что нарушает государственную границу.