Депутату, разбившемуся в одной машине с Тиной Канделаки, опять не повезло
Теперь Керимову угрожает неопознанная бактерия
|Сулейман Керимов. Фото AFP
По его данным, бактерия уже вызвала разивитие инфекционных заболеваний среди пациентов. Название бактерии не уточняется.
Для борьбы с рапространением микроба, администрация госпиталя приняла решение прекратить прием новых пациентов. Больные будут поступать на лечение лишь в исключительных случаях.
В то же время представители клиники заверили, что обнаруженная бактерия не представляет чрезвычайную угрозу пациентам. По словам медиков, подобные бактерии могут завестись в любом медицинском учреждении.
Сулейман Керимов находится на лечении в брюссельском военном госпитале, специализирующемся на лечении тяжелых ожогов, после аварии на Лазурном берегу.
25 ноября 2006 года Керимов разбился на Английской набережной в Ницце. Депутат не справился с управлением автомобилем Ferrari Enzo и на полной скорости врезался в дерево. От удара машина загорелась. Керимов получил сильные ожоги и был доставлен в ближайший французский госпиталь, после чего его перевезли в Брюссель.
Известно, что в момент аварии в машине с Керимовым находилась телеведущая Тина Канделаки. Она получила легкие травмы и после оказания медицинской помощи вернулась в Москву.
По сообщению сайта Caradisiac.com, обломки разбитой "Феррари" выставлены на торги на интернет-аукционе eBay.