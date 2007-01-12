Депутату, разбившемуся в одной машине с Тиной Канделаки, опять не повезло

Сулейман Керимов. Фото AFP

В военном госпитале имени Королевы Астрид в Брюсселе, где находится депутат Госдумы от ЛДПР Сулейман Керимов, обнаружена опасная бактерия, сообщает бельгийское издание Le Vif.

По его данным, бактерия уже вызвала разивитие инфекционных заболеваний среди пациентов. Название бактерии не уточняется.

Для борьбы с рапространением микроба, администрация госпиталя приняла решение прекратить прием новых пациентов. Больные будут поступать на лечение лишь в исключительных случаях.

В то же время представители клиники заверили, что обнаруженная бактерия не представляет чрезвычайную угрозу пациентам. По словам медиков, подобные бактерии могут завестись в любом медицинском учреждении.

Сулейман Керимов находится на лечении в брюссельском военном госпитале, специализирующемся на лечении тяжелых ожогов, после аварии на Лазурном берегу.

25 ноября 2006 года Керимов разбился на Английской набережной в Ницце. Депутат не справился с управлением автомобилем Ferrari Enzo и на полной скорости врезался в дерево. От удара машина загорелась. Керимов получил сильные ожоги и был доставлен в ближайший французский госпиталь, после чего его перевезли в Брюссель.

Известно, что в момент аварии в машине с Керимовым находилась телеведущая Тина Канделаки. Она получила легкие травмы и после оказания медицинской помощи вернулась в Москву.

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Лента.ру