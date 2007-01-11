Впервые министром в Израиле назначен араб

Впервые в истории Израиля араб назначен министром. Ралеб Маджаделе, входящий в партию "Авода", стал министром науки, культуры и спорта Израиля, передает Ynetnews.com. Соответствующее решение принял лидер партии "Авода", министр обороны Израиля Амир Перец.

По мнению нового министра, его назначение может стать переломным моментом в дальнейшем развитии государства. Маджаделе заявил, что согласился с назначением не сразу, так как осознает, насколько серьезным стал этот шаг.

Мнения израильских политиков относительно назначения Маджаделе сильно разошлись. Как сообщается на сайте газеты Haaretz, Эстерина Тартман, депутат Кнессета, входящая в партию "Наш дом - Израиль" назвала данное назначение "смертельным ударом по сионизму". Она полагает, что Перец назначил Маджаделе министром лишь потому, что тот является арабом. Тем самым Перец рассчитывает привлечь арабов на свою сторону.

Тартман заявила, что обратится к премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту с просьбой не утверждать Маджаделе на должность министра. В свою очередь, министр по противодействию стратегическим угрозам Израиля Авигдор Либерман потребовал отставки министра обороны Переца.

Депутат от партии "Кадима" Маджали Вахаба и некоторые другие депутаты Кнессета назвали заявление Тартман расистским. Вахаба выразил сожаление, что вместо слов об объединении звучат прямо противоположные высказывания.