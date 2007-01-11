Украинский сейнер нарушил три статьи Уголовного кодекса Грузии

Капитану и членам экипажа и украинского сейнера предъявлено обвинение по трем статья Уголовного кодекса Грузии – незаконное пересечение государственной границы, незаконный лов рыбы и нарушение правил судоходства.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», краевая прокуратура и Пограничная полиция Грузии уже обратились в суд с тем, чтобы взять под стражу капитана сейнера, а членов экипажа оставить на свободе под залог по 2000 лари (1,17 тыс. долл.). Будет также поставлен вопрос о конфискации сейнеров.

Также сообщается, что у задержанных оказались паспорта, в которых проставлены абхазские печати о въезде и выезде, а в документации город Сухуми значился, как внутренний порт Абхазии.

6 тонн рыбы, незаконно выловленных украинским, а также задержанным российским судном, в территориальных водах Грузии, изъяты и доставлены в городской холодильник как вещественное доказательство.

При том украинский сейнер использовал при осуществлении незаконной деятельности в территориальных водах Грузии грузинский флаг.

Как заявил капитан украинского сейнера Сергей МЕСНИКОВ, он не считает себя виновным, поскольку получил все документы от судовладельца и не знал, что нарушает государственную границу.

Украинский консул Владимир БОНДАРЕНКО после встречи с членами экипажа украинского сейнера подтвердил, что судно нарушило государственную границу и его задержание произведено на законных основаниях.

Консул осудил тот факт, что в документации Сухуми значится как внутренний порт и экипажем украинского сейнера был нарушен ряд соглашений, подписанных между Украиной и Грузией.

«Это в корне неправильно, и судовладелец с капитаном должны ответить, почему судно оказалось в том месте, в то время и с теми документами», - заявил дипломат.

По словам В.БОНДАРЕНКО, Украина заключила с Грузией соглашение о рыболовстве, и владельцы сейнера должны были связаться с украинской и воспользоваться украинскими лицензиями или заключить юридический договор с грузинскими лицензиатами.

В.БОНДАРЕНКО встретился сегодня в Поти с главой пограничной полиции Грузии Бадри БИЦАДЗЕ и обратился к нему с просьбой освободить украинский экипаж и разрешить морякам остаться на борту сейнера под контролем грузинских пограничников.