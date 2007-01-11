Почти 8 часов длятся белорусско-российские переговоры

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) России почти восемь часов идут российско-белорусские переговоры о поставке нефти и отмене ограничений во взаимной торговле.

Об этом сообщает российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на источник в Минэкономразвития РФ.

«Переговоры в настоящее время в МЭРТ с представителями белорусской делегации продолжаются, в них принимает участие с российской стороны министр Герман ГРЕФ. Пока неизвестно, когда эти переговоры завершатся», - сказал представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, в случае результативности сегодняшних переговоров на уровне премьер-министров Беларуси и России Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО намерен завтра совершить визит в Москву и встретиться с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Переговоры начались после отмены со стороны Беларуси пошлины на транспортировку российской нефти и возобновления транзита российской нефти через белорусскую территорию. В первой половине дня российскую делегацию возглавлял заместитель министра экономического развития и торговли Виталий САВЕЛЬЕВ, а белорусскую - вице-премьер Андрей КОБЯКОВ. После обеда к переговорам подключились министр экономического развития и торговли Г.ГРЕФ и премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ.