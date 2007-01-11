Саакашвили: Грузия никогда не смирится с узакониванием аннексии и этнической чистки

Грузинское государство никогда не смирится с узакониванием факта аннексии и этнической чистки на своей территории.

Об этом президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил на заседании правительства Абхазской автономной республики, которое состоялось сегодня в селе Чхалта Верхней Абхазии (Кодорское ущелье), передает «Новости-Грузия».

«Я хочу, чтобы все знали, что сейчас предпринимаются истерические попытки со стороны одного из государств узаконить нынешнюю ситуацию в Абхазии, этническую чистку – преступление, содеянное перед человечеством. Никто и никогда, и не только пока я или кто-то из нас жив, пока существует Грузия и существует справедливость, не смирится с этим", - подчеркнул М.СААКАШВИЛИ.

"Наше независимое государство не смирится с узакониванием аннексии и этнической чистки. Пусть ни у кого не будет иллюзий на этот счет, и это все должны хорошо усвоить", - заявил президент Грузии.

Он также отметил, что ему известно, что де-факто руководство самопровозглашенной республики Абхазии делает заявления о том, что не позволит беженцам вернуться в родные дома.

«Я знаю, что со стороны сепаратистов делаются заявления о том, что они никогда не допустят возвращения беженцев в Абхазию. Но они не могут распоряжаться тем, что им не принадлежит. Ваши дома и дома сотен тысяч беженцев - и не только этнических грузин, но и эстонцев, украинцев, греков, евреев, которые были нашими гражданами и уверен снова ими будут - принадлежат не господину Сергею БАГАПШУ (лидеру Абхазии –УНИАН) или какому-либо другому сепаратисту, а всем тем, кто был изгнан из Абхазии», - заявил президент Грузии.