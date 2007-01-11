Европа не считает Россию надежным партнером

Европейский Союз планирует направить письма властям России и Беларуси относительно недопустимости прекращения снабжения энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС после заседания группы ЕС по вопросам снабжения нефти.

“Мы направим письма, в которых призываем эти страны к прозрачности и надежности снабжений”, - сказал комиссар.

А.ПИБАЛГС также отметил, что в ближайшее время комиссия планирует провести анализ и возможных проблем на рынке газа, на пороге которых ЕС оказывался уже дважды: в 2005 году в результате конфликта между Россией и Украиной, и в начале 2006 года в результате конфликта между Россией и Беларусью.

“Нужно посмотреть, каким образом мы можем защищаться”, - отметил комиссар.

Кроме того, он подчеркнул, что все страны-поставщики и транзитеры должны понимать, что ЕС платит за энергоресурсы регулярно, и не может быть отключен от поставок.

Андрис ПИБАЛГС убежден, что без доверия даже новый Северный газопровод между Россией и ЕС, которой должен соединить ЕС и Россию без посредников, не может считаться надежным.

“Нельзя создать стабильную систему без доверия”, - сказал комиссар ЕС.

Северно-Европейский газопровод – проект нового маршрута транспортировки российского газа в Европу. Газопровод позволит направлению связать газотранспортные сети России и стран Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью, при отсутствии на его пути транзитных государств. Введение первой ветви нового газопровода в эксплуатацию намечено на 2010 год. Строительство двух участков наземной части (Грязовец-Выборг) СЕГ началось 9 декабря 2005 года. Пропускная способность первой нити нового газопровода - 27,5 млрд. кубометров газа в год. Предусматривается строительство второй ветки газопровода и увеличения пропускной способности СЕГ в 2 раза - до 55 млрд. кубометров в год. В свою очередь председательствующий на заседании группы государственный секретарь Германии Иоахим ВЕРМЛИНГ отметил, что после последнего конфликта между Беларусью и Россией, в результате которого Россия прекратила снабжение нефти, Европа получила серьезный урок.

“Серьезный урок заключается в том, что может произойти так, что нефтепроводы будут блокированы”, - сказал он.

При этом, госсекретарь Германии отметил, что европейские чиновники обеспокоены относительно надежности снабжения всех энергетических ресурсов из России.

И.ВЕРМЛИНГ также отметил, что в результате таких действий Россия значительно потеряла свой статус надежного партнера в глазах европейцев.

Отвечая на вопрос о возможности применения других средств влияния на власть России, госсекретарь Германии отметил, что сначала необходимо дождаться ответа от Российских властей, после чего можно будет рассматривать другие средства влияния.

Иоахим ВЁРМЛИНГ также выразил убеждение в необходимости выработки в ЕС единого подхода к дискуссии с такими мощными поставщиками, как Россия.

“Когда министр А. говорит одно, а министр Б. – другое, а комиссар ЕС – третье, мы имеем очень слабую позицию”, - сказал он.

“Это мы хотим изменить”, - добавил госсекретарь Германии.

Как сообщал УНИАН, с января Россия ввела пошлину на снабжение нефти в размере 180,7 дол./т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 дол./т на транспортировку российской нефти по территории страны. До 1 января снабжение нефти из России в Беларусь было освобождено от экспортных сборов.

Однако Москва отказалась платить пошлину. Позже российская компания "Транснефть" заявила, что Минск начал несанкционированный отбор нефти с трубопровода "Дружба". В результате 8 января "Транснефть" остановила прокачку на этом направлении, что вызвало перебои со снабжением топлива в страны Европы.

10 января Президенты Беларуси и России Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН в телефонном разговоре обсудили вопрос снабжения нефти в страны Европы. Главы государств поручили премьер-министрам Беларуси и России на протяжении двух дней выработать конкретные предложения для разрешения всех проблемных вопросов и внести их на рассмотрение глав государств до пятницы, 12 января.

Снабжение нефти было возобновлено 11 января.

Сегодня утром в Москве в Министерстве экономического развития и торговли России возобновились белорусско-российские переговоры о снабжении нефти и отмены взаимных торговых ограничений.