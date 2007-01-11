Европа засомневалась в надежности нового газопровода между Россией и ЕС

Андрис Пибалгс

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС убежден, что без доверия даже новый Северный газопровод между Россией и ЕС, которой должен соединить ЕС и Россию без посредников, не может считаться надежным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПИБАЛГС заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

“Нельзя создать стабильную систему без доверия”, - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, Северно-Европейский газопровод – проект нового маршрута транспортировки российского газа в Европу. Газопровод позволит направлению связать газотранспортные сети России и стран Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью, при отсутствии на его пути транзитных государств.

Введение первой ветви нового газопровода в эксплуатацию намечено на 2010 год. Строительство двух участков наземной части (Грязовец-Выборг) СЕГ началось 9 декабря 2005 года. Пропускная способность первой нити нового газопровода - 27,5 млрд. кубометров газа в год. Предусматривается строительство второй ветки газопровода и увеличения пропускной способности СЕГ в 2 раза - до 55 млрд. кубометров в год.