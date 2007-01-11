Кто выиграл в российско-беларусской нефтяной войне (фото)

Лукашенко-младший: кому-то ”товарищ президент”, а мне - папа. Фото Комсомольской правды

До последнего времени Виктор Лукашенко был помощником президента по национальной безопасности. Но в самый разгар российско-белорусской нефтегазовой войны отец решил, что теперь ему самое место в Совете безопасности республики. По данным белорусских информагентств, соответствующий указ уже подписан. Между тем еще в конце прошлого года активно муссировались слухи о том, что сын президента станет мэром города Бобруйска.

Известия.ру