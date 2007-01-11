Вьетнам сегодня официально станет членом ВТО

Вьетнам в четверг официально станет полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщил представитель страны в ВТО Нго Куанг СУАН, в четверг в Женеве состоится церемония вручения вьетнамской делегации карточки нового - 150-го - члена организации.

Как сообщили в делегации, с 9 января на фасаде здания ВТО в Женеве висит большой плакат с приветствием в адрес СРВ: "Приветствуем Вьетнам - 150-го члена ВТО".

Вьетнам подал заявку на вступление в крупнейшую в мире торговую организацию в январе 1995 года. В течении 11 лет делегации Вьетнама проводили двусторонние переговоры с 28 странами-членами организации, в том числе переговоры с последним из которых - США - завершились 31 мая 2006 года.

Последний из 14 раундов многосторонних переговоров завершился 26 октября 2006 года. 28 ноября 2006 года Национальное Собрание (парламент) СРВ ратифицировало соглашение о присоединении страны к организации, о котором правительство официально проинформировало Генассамблею ВТО 11 декабря. Согласно действующим принципам ВТО, страна формально станет полноправным членом организации за 30 дней после получении ВТО соответствующего сообщения из страны-кандидата.