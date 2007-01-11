Шушкевич: Путин мог использовать компромат на Лукашенко

Экс-председатель белорусского парламента Станислав ШУШКЕВИЧ считает, что Президент России Владимир ПУТИН в ходе телефонного разговора с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО представил весомые аргументы в пользу необходимости отмены белорусским правительством транспортной пошлины на транзит российской нефти.

Такое мнение С.ШУШКЕВИЧ высказал сегодня корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

«Я не могу гадать, какие именно были аргументы, но они были весомые. Тем более что пошлина, введенная Беларусью на транзит российской нефти, была просто незаконной», - сказал С.ШУШКЕВИЧ.

Вместе с тем он не стал уточнять, какой характер носили аргументы российского Президента - политический или экономический. С.ШУШКЕВИЧ также не стал предполагать, использовал ли В.ПУТИН в качестве давления на А.ЛУКАШЕНКО информацию о причастности белорусского Президента и его окружения к исчезновению известных белорусских политиков и журналиста.

«У ПУТИНА достаточно информации на причастность ЛУКАШЕНКО ко многим неблаговидным делам. Но мне сложно предположить, что именно российский Президент сказал белорусскому Президенту», - подчеркнул С.ШУШКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 10 января состоялся длительный телефонный разговор между Президентами Беларуси и России о прекращении транзита российской нефти европейским потребителям по белорусскому участку нефтепровода «Дружба». Спустя несколько часов после телефонного разговора Президентов правительство Беларуси провело экстренное заседание, на котором было принято решение об отмене транспортной пошлины на нефть, введенной в ответ на введение со стороны России с января 2007 года экспортной пошлины на нефть в размере 180,7 долл/т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 долл/т на транспортировку российской нефти по территории страны. До 1 января поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов.

Прокачка нефти по нефтепроводам РУП «Гомельтранснефть Дружба» была приостановлена 8 января. Белорусская сторона мотивировала прекращение транзита тем, что российская компания «Транснефть» переместила сырую нефть через таможенную границу Беларуси без таможенного декларирования и уплаты соответствующей пошлины.