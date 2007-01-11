Российского миллиардера арестовали в Куршевеле за наркотики и проституток

Михаил Прохоров

Глава "Норникеля" и совладелец "Интерроса" 41-летний миллиардер задержан в ходе полицейской операции в по борьбе с проституцией. Накануне издание "Газета GZT" уже сообщало, что задержание произошло 9 января. Во вторник около 21:00 представители полицейского управления Лиона задержали в Куршевеле более 20 человек - как проституток, так и их клиентов. Клиенты - в основном российские граждане, гражданство же жриц любви полиция обнародовать не спешит. Однако известно, что в Куршевель девушек-"голддиггеров" (золотоискательниц) возит "трейдер русских красавиц" Петр Листерман.

Сегодня информацию о задержании Михаила Прохорова подтвердили газете "Ведомости" друзья олигарха. Вместе с ним, по данным французских СМИ, полиция также задержала его партнера, президента девелоперской компании "Сити" Олега Байбакова. В чем подозревают россиян, не известно, но, по версии лионских журналистов, это связано с наркотиками, проституцией и отмыванием денег. Ссылаясь на журналиста лионского издания Le Progres, газета пишет, что среди задержанных и депутат Госдумы, фамилия которого не называется.

Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил сегодня журналистам, что информацией о задержании во Франции депутата в Госдуме не располагают и с подобным вопросом надо обращаться в посольство РФ во Франции.

Но посольство РФ в Париже ничего не знает о произошедшем, сообщил РИА "Новости" пресс-атташе российского посольства Сергей Паринов. По его словам, в настоящее время сотрудники российского консульства занимаются проверкой этих сведений.

Топ-менеджер крупного российского холдинга, отдыхающий сейчас в Куршевеле, говорит, что вместе с Прохоровым полиция задержала его помощника Дмитрия Шатова и нескольких девушек (по версии другого бизнесмена, девушек было три).

Источник во французской полиции сообщил "Известиям", что в Куршевеле действительно была произведена серия арестов, связанных с расследованием дела о проституции и сутенерстве. Источник заявил, что речь идет "не только о русских состоятельных посетителях горнолыжного курорта".

По некоторым данным, на данный момент все задержанные россияне отпущены и дело против них прекращено.

В "Норильском никеле" заявили, что все это "абсолютнейшее недоразумение, которое должно в самое ближайшее время благополучно разрешиться, потому что менеджмент "Норильского никеля" - абсолютно законопослушные люди, занимающиеся серьезным бизнесом". "Никакой официальной информации нет, она не поступала ни из каких официальных французских источников. Гендиректор в отпуске и будет на работе в понедельник", - сказал "Интерфаксу" глава департамента общественных связей "Норильского никеля" Сергей Черницын.

Менеджер курорта Куршевель Зенин Дениз заявил, что во вторник французская полиция проводила в Куршевеле, а также на некоторых других курортах операцию по борьбе с проституцией. В Куршевеле, по его информации, полицейские проверили три отеля, причем обыскивали в основном номера россиян.

Как стало известно газете, в операции участвовал большой отряд полицейских, примерно 40 человек, которые увезли задержанных в Лион. В то же время, в полиции курорта заявили, что их ни о чем не предупреждали, и никакие подробности, равно как и число арестованных, им не известны.

Среди российских туристов в Куршевеле уже распространился слух, что задержание Прохорова связано с его увлечением женщинами. Очевидцы отмечали, что видели его на днях в компании "слишком молодых" девушек. Правда, другой завсегдатай этого курорта и ценитель женщин утверждает, что "с возрастом там все было в порядке". Он уже в курсе, что французские правоохранительные органы сейчас проводят облавы на проституток на курортах, облюбованных россиянами. А Прохорова и его спутников задержали в качестве свидетелей по факту сутенерства.

Как стало известно со слов представителя "Интерроса", Прохоров находится в отпуске на французском курорте и должен вернуться в ближайший понедельник. Связи с Прохоровым сейчас нет даже у адвокатов, которые встретятся с задержанными только в четверг.

Куршевель - один из самых дорогих и фешенебельных альпийских курортов - полюбился российским олигархам с легкой руки совладельцев "Интерроса". Владимир Потанин обычно празднует свой день рождения, а Прохоров устраивает шумные вечеринки с толпами молодых девушек. Но у местной полиции никогда не было претензий к щедро тратящему деньги магнату, отмечает один из его знакомых. "Просто французам стало завидно, что русские олигархи так шикарно отдыхают", - считает один из завсегдатаев российской тусовки во Франции.

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