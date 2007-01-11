Беларусь полностью вернула Европе всю задержанную нефть

Беларусь полностью вернула европейским потребителям задержанную ранее российскую нефть, предназначенную на экспорт, в размере 79 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента компании "Транснефть" Сергея ГРИГОРЬЕВА.

Он пояснил, что информация о прокачке поступила с контрольных пунктов российской компании. После этого "Транснефть" сегодня в 8.22 мск возобновила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 10 января возобновилась транспортировка российской нефти в Европу через территорию Беларуси.

Как заявил директор белорусского государственного нефтетранспортного предприятия "Гомельтранснефть-Дружба" Алексей КОСТЮЧЕНКО, российская нефть поступила в белорусскую систему 10 января около 22.30 по местному времени (23.30 мск).

С января т.г. Россия ввела пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл/т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 долл/т на транспортировку российской нефти по территории страны. До 1 января поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов.

Однако Москва отказалась платить пошлину. Позже российская компания "Транснефть" заявила, что Минск начал несанкционированный отбор нефти из трубопровода "Дружба". В результате 8 января "Транснефть" остановила прокачку на этом направлении, что вызвало перебои с поставками топлива в страны Европы. По нефтепроводу "Дружба" российская нефть поставляется в Польшу, Германию, Украину, Словакию, Чехию и Венгрию.

10 января президенты Беларуси и России Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН в телефонном разговоре обсудили вопрос поставки нефти в страны Европы. Главы государств поручили премьер-министрам Беларуси и России в течение двух дней выработать конкретные предложения по разрешению всех проблемных вопросов и внести их на рассмотрение глав государств к пятнице, 12 января.

В то же время, "Транснефть" потребовала от предприятия "Гомельтранснефть Дружба" возместить ущерб от "вынужденного хранения нефти в нефтехранилищах и невыполнением обязательств перед поставщиками". Сумма претензий оценивается в 313 тысяч долларов.

Недовольство ситуацией с поставками нефти в страны ЕС высказал 10 января глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ. "Мы считаем такого рода события недопустимыми", - заявил Ж.БАРРОЗУ и пообещал, что "даст это ясно понять российским и другим партнерам". Глава Еврокомиссии отметил, что произошедшее усиливает необходимость 27 членов ЕС "активно развивать общую внешнюю энергетическую политику и выступать единым фронтом по отношению к третьим странам".

В связи со сложившейся ситуацией сегодня в Брюсселе состоится экстренная встреча координационной группы ЕС по поставкам нефти.